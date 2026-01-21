Известный рэпер создал трехколесный электрокар с искусственным интеллектом (фото, видео)

Американский рэпер и продюсер will.i.am открыл для себя новую сферу деятельности — производство электрокаров. Его проект TRINITY стартует до сотни за 1,8 с, а в его конструкции использовали карбон и титан.

Бывший фронтмен группы Black Eyed Peas will.i.am планирует запустить свой первый электромобиль TRINITY в производство с 2027 года и продавать по цене примерно 30 000 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

TRINITY — персональное транспортное средство для города. Это одноместная капсула на колесах, изготовленная из карбона и титана, дизайн которой разработали совместно со знаменитым ателье West Coast Customs. Масса составляет 907 кг.

Название TRINITY ("Троица") выбрали не зря, ведь электрокар является трехколесным. Он сочетает в себе черты авто и мотоцикла и даже способен клониться в поворотах, как байк.

TRINITY сочетает в себе черты авто и мотоцикла

В салоне же установили удобное автомобильное сиденье. Также TRINITY получит искусственный интеллект — электронного "помощника".

Электрический TRINITY оснащен двумя 218-сильными моторами Yasa P400R и способен разогнаться до 100 км/ч за 1,8 с и развить 200 км/ч. Запас хода составляет 283 км, а полная зарядка занимает час.

TRINITY стартует до сотни за 1,8 с

Первая серийная партия будет состоять из 500 электрокаров. will.i.am надеется, что TRINITY станет чем-то большим, чем транспортное средство и что его владельцы образуют сообщество единомышленников.

