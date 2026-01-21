Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Відомий репер створив триколісний електрокар зі штучним інтелектом (фото, відео)

will.i.am авто
Колишній фронтмен Black Eyed Peas will.i.am створив власне авто

Американський репер та продюсер will.i.am відкрив для себе нову сферу діяльності — виробництво електрокарів. Його проєкт TRINITY стартує до сотні за 1,8 с, а в його конструкції використали карбон та титан.

Колишній фронтмен гурту Black Eyed Peas will.i.am планує запустити свій перший електромобіль TRINITY у виробництво з 2027 року та продавати за ціною приблизно 30 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

TRINITY – персональний транспортний засіб для міста. Це одномісна капсула на колесах, виготовлена з карбону та титану, дизайн якої розробили спільно зі знаменитим ательє West Coast Customs. Маса становить 907 кг.

Назву TRINITY ("Трійця") обрали не дарма, адже електрокар є триколісним. Він поєднує у собі риси авто та мотоцикла і навіть здатен хилитися в поворотах, як байк.

TRINITY
TRINITY поєднує в собі риси авто та мотоцикла

У салоні ж встановили зручне автомобільне сидіння. Також TRINITY отримає штучний інтелект – електронного "помічника".

Відео дня
Важливо
У Європі з'явиться перший у світі електрокар із інноваційною твердотілою батареєю (фото)
У Європі з'явиться перший у світі електрокар із інноваційною твердотілою батареєю (фото)

Електричний TRINITY оснащений двома 218-сильними моторами Yasa P400R та здатен розігнатися до 100 км/год за 1,8 с і розвинути 200 км/год. Запас ходу становить 283 км, а повна зарядка займає годину.

TRINITY
TRINITY стартує до сотні за 1,8 с

Перша серійна партія складатиметься з 500 електрокарів. will.i.am сподівається, що TRINITY стане чимось більшим, ніж транспортний засіб і що його власники утворять спільноту однодумців.

Раніше Фокус розповідав, що у США стартувало виробництво нового конкурента Tesla Model Y.

Також ми писали про перший електрокросовер Rolls-Royce.