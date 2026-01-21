Відомий репер створив триколісний електрокар зі штучним інтелектом (фото, відео)

Американський репер та продюсер will.i.am відкрив для себе нову сферу діяльності — виробництво електрокарів. Його проєкт TRINITY стартує до сотні за 1,8 с, а в його конструкції використали карбон та титан.

Колишній фронтмен гурту Black Eyed Peas will.i.am планує запустити свій перший електромобіль TRINITY у виробництво з 2027 року та продавати за ціною приблизно 30 000 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

TRINITY – персональний транспортний засіб для міста. Це одномісна капсула на колесах, виготовлена з карбону та титану, дизайн якої розробили спільно зі знаменитим ательє West Coast Customs. Маса становить 907 кг.

Назву TRINITY ("Трійця") обрали не дарма, адже електрокар є триколісним. Він поєднує у собі риси авто та мотоцикла і навіть здатен хилитися в поворотах, як байк.

TRINITY поєднує в собі риси авто та мотоцикла

У салоні ж встановили зручне автомобільне сидіння. Також TRINITY отримає штучний інтелект – електронного "помічника".

Електричний TRINITY оснащений двома 218-сильними моторами Yasa P400R та здатен розігнатися до 100 км/год за 1,8 с і розвинути 200 км/год. Запас ходу становить 283 км, а повна зарядка займає годину.

TRINITY стартує до сотні за 1,8 с

Перша серійна партія складатиметься з 500 електрокарів. will.i.am сподівається, що TRINITY стане чимось більшим, ніж транспортний засіб і що його власники утворять спільноту однодумців.

