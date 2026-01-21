Поддержите нас UA
Дизельные авто теряют популярность в Украине: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы покупают все меньше дизельных автомобилей. Самыми популярными остаются модели концернов Renault-Nissan и Volkswagen.

За 2025 год первую регистрацию в Украине прошли всего 64,5 тыс. новых и подержанных дизельных автомобилей. По данным ассоциации "Укравтопром", это на 12% меньше, чем в 2024 году.

Новых дизельных авто приобрели 14,2 тыс., что на 20% меньше, чем годом ранее. Их доля на рынке уменьшилась с 25,6% до 17,4%. Самое популярное новое авто с дизелем в Украине — кроссовер Renault Duster.

Топ 5 популярных новых дизельных авто в Украине за 2025 год:

  1. Renault Duster — 3524 проданных авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 1830 ед.
  3. Volkswagen Touareg — 1388 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 858 ед.
  5. Volkswagen Tiguan — 832 ед.
Дизельных авто с пробегом за прошлый год завезли 50,3 тыс., то есть падение составило 9%, а доля на рынке снизилась с 24,8% до 18,3%. В этом сегменте также лидирует модель Renault — Megane.

Самые популярные подержанные авто с дизелем в Украине в 2025 году:

  1. Renault Megane — 4186 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 3444 ед.
  3. Skoda Octavia — 3259 ед.
  4. Volkswagen Passat — 2773 ед.
  5. Volkswagen Golf — 1790 ед.

Примечательно, что зато продажи электромобилей в Украине продемонстрировали стремительный рост в 2025 году.

