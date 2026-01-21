Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Дизельні авто втрачають популярність в Україні: які моделі продовжують купувати (фото)

дизель в Україні
В Україні падає попит на дизельні авто | Фото: stock.adobe.com

Українці купують все менше дизельних автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі концернів Renault-Nissan та Volkswagen.

За 2025 рік першу реєстрацію в Україні пройшли всього 64,5 тис. нових та вживаних дизельних автомобілів. За даними асоціації "Укравтопром", це на 12% менше, аніж у 2024 році.

Нових дизельних авто придбали 14,2 тис., що на 20% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку зменшилася з 25,6% до 17,4%. Найпопулярніше нове авто з дизелем в Україні — кросовер Renault Duster.

Renault Duster 2024
Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем
Фото: Renault

Топ 5 популярних нових дизельних авто в Україні за 2025 рік:

  1. Renault Duster — 3524 проданих авто.
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 1830 од.
  3. Volkswagen Touareg — 1388 од.
  4. Skoda Kodiaq — 858 од.
  5. Volkswagen Tiguan — 832 од.
Важливо
Старший брат Duster і нова Toyota RAV4: які авто очікуються в Україні у 2026 році (фото)
Старший брат Duster і нова Toyota RAV4: які авто очікуються в Україні у 2026 році (фото)

Дизельних авто з пробігом за минулий рік завезли 50,3 тис., тобто падіння склало 9%, а частка на ринку знизилася з 24,8% до 18,3%. У цьому сегменті також лідирує модель Renault — Megane.

Renault Megane
Renault Megane лідирує у вживаному сегменті
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні у 2025 році:

  1. Renault Megane — 4186 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Qashqai — 3444 од.
  3. Skoda Octavia — 3259 од.
  4. Volkswagen Passat — 2773 од.
  5. Volkswagen Golf — 1790 од.

Примітно, що натомість продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке зростання в 2025 році.

Відео дня

Також Фокус розповідав про найпопулярніші китайські авто в Україні.