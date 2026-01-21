Дизельні авто втрачають популярність в Україні: які моделі продовжують купувати (фото)

Українці купують все менше дизельних автомобілів. Найпопулярнішими залишаються моделі концернів Renault-Nissan та Volkswagen.

За 2025 рік першу реєстрацію в Україні пройшли всього 64,5 тис. нових та вживаних дизельних автомобілів. За даними асоціації "Укравтопром", це на 12% менше, аніж у 2024 році.

Нових дизельних авто придбали 14,2 тис., що на 20% менше, аніж роком раніше. Їх частка на ринку зменшилася з 25,6% до 17,4%. Найпопулярніше нове авто з дизелем в Україні — кросовер Renault Duster.

Renault Duster — найпопулярніше нове авто з дизелем Фото: Renault

Топ 5 популярних нових дизельних авто в Україні за 2025 рік:

Renault Duster — 3524 проданих авто. Toyota Land Cruiser Prado — 1830 од. Volkswagen Touareg — 1388 од. Skoda Kodiaq — 858 од. Volkswagen Tiguan — 832 од.

Дизельних авто з пробігом за минулий рік завезли 50,3 тис., тобто падіння склало 9%, а частка на ринку знизилася з 24,8% до 18,3%. У цьому сегменті також лідирує модель Renault — Megane.

Renault Megane лідирує у вживаному сегменті Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто з дизелем в Україні у 2025 році:

Renault Megane — 4186 зареєстрованих авто. Nissan Qashqai — 3444 од. Skoda Octavia — 3259 од. Volkswagen Passat — 2773 од. Volkswagen Golf — 1790 од.

Примітно, що натомість продажі електромобілів в Україні продемонстрували стрімке зростання в 2025 році.

