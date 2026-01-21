В Украине появятся необычные 25-метровые троллейбусы с дизелем (фото)

Житомир получит в качестве гуманитарной помощи троллейбусы из Швейцарии. Транспорт имеет довольно необычную конструкцию.

Троллейбусы Hess передаст Житомиру транспортная компания VBL из города Люцерн. Их планируют поставить с апреля 2026 по декабрь 2027 года. Об этом сообщает "Автоцентр", ссылаясь на информацию швейцарского издания Luzerner Zeitung.

18-метровый Hess Swisstrolley 3 Фото: Wikipedia

13 троллейбусов Hess 2004-2006 годов выпуска планируют вывести из эксплуатации в Люцерне и уже ищут способ транспортировать их в Украину. Также не исключено, что Житомиру передадут и спецтехнику для обслуживания контактной сети.

Швейцарские троллейбусы для Житомира с дизелем — подробности и характеристики

Сочлененные троллейбусы Hess — довольно нетипичные. Известно, что 10 из них — двухсекционные модели Swisstrolley 3. Они достигают 18 м в длину и имеют алюминиевый кузов с низким полом. Салон рассчитан на 132 пассажира и имеет 48 сидячих мест.

Еще три троллейбуса для Житомира — огромные трехсекционные Hess LighTram 3 длиной 24,7 м. Они весят 24,6 тонны и вместят до 192 пассажиров.

Hess LighTram3 состоит из трех секций Фото: Wikipedia

Троллейбусы Hess имеют силовые установки от немецкого производителя Vossloh Kiepe. Они получили два электромотора по 218 л. с. (160 кВт), а также 80-киловаттный генератор и дизель Iveco мощностью 130 сил. Двигатель внутреннего сгорания можно использовать для автономного хода или при перебоях с электроснабжением. Такие троллейбусы уже эксплуатируются в Болгарии, Конго и Чили.

