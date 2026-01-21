В Україні з'являться незвичні 25-метрові тролейбуси з дизелем (фото)
Житомир отримає в якості гуманітарної допомоги тролейбуси зі Швейцарії. Транспорт має доволі незвичну конструкцію.
Тролейбуси Hess передасть Житомиру транспортна компанія VBL із міста Люцерн. Їх планують поставити з квітня 2026 по грудень 2027 року. Про це повідомляє "Автоцентр", посилаючись на інформацію швейцарського видання Luzerner Zeitung.
13 тролейбусів Hess 2004-2006 років випуску планують вивести з експлуатації в Люцерні та вже шукають спосіб транспортувати їх в Україну. Також не виключено, що Житомиру передадуть і спецтехніку для обслуговування контактної мережі.
Швейцарські тролейбуси для Житомира з дизелем — подробиці та характеристики
Зчленовані тролейбуси Hess — доволі нетипові. Відомо, що 10 із них — двосекційні моделі Swisstrolley 3. Вони сягають 18 м завдовжки та мають алюмінієвий кузов із низькою підлогою. Салон розрахований на 132 пасажири та має 48 сидячих місць.
Ще три тролейбуси для Житомира — величезні трисекційні Hess LighTram 3 довжиною 24,7 м. Вони важать 24,6 тонни та вмістять до 192 пасажирів.
Тролейбуси Hess мають силові установки від німецького виробника Vossloh Kiepe. Вони отримали два електромотори по 218 к. с. (160 кВт), а також 80-кіловатний генератор та дизель Iveco потужністю 130 сил. Двигун внутрішнього згоряння можна використовувати для автономного ходу чи при перебоях з електропостачанням. Такі тролейбуси уже експлуатуються в Болгарії, Конго та Чилі.
