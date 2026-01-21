В Україні з'являться незвичні 25-метрові тролейбуси з дизелем (фото)

Житомир отримає в якості гуманітарної допомоги тролейбуси зі Швейцарії. Транспорт має доволі незвичну конструкцію.

Тролейбуси Hess передасть Житомиру транспортна компанія VBL із міста Люцерн. Їх планують поставити з квітня 2026 по грудень 2027 року. Про це повідомляє "Автоцентр", посилаючись на інформацію швейцарського видання Luzerner Zeitung.

18-метровий Hess Swisstrolley 3 Фото: Wikipedia

13 тролейбусів Hess 2004-2006 років випуску планують вивести з експлуатації в Люцерні та вже шукають спосіб транспортувати їх в Україну. Також не виключено, що Житомиру передадуть і спецтехніку для обслуговування контактної мережі.

Швейцарські тролейбуси для Житомира з дизелем — подробиці та характеристики

Зчленовані тролейбуси Hess — доволі нетипові. Відомо, що 10 із них — двосекційні моделі Swisstrolley 3. Вони сягають 18 м завдовжки та мають алюмінієвий кузов із низькою підлогою. Салон розрахований на 132 пасажири та має 48 сидячих місць.

Ще три тролейбуси для Житомира — величезні трисекційні Hess LighTram 3 довжиною 24,7 м. Вони важать 24,6 тонни та вмістять до 192 пасажирів.

Hess LighTram3 складається з трьох секцій Фото: Wikipedia

Тролейбуси Hess мають силові установки від німецького виробника Vossloh Kiepe. Вони отримали два електромотори по 218 к. с. (160 кВт), а також 80-кіловатний генератор та дизель Iveco потужністю 130 сил. Двигун внутрішнього згоряння можна використовувати для автономного ходу чи при перебоях з електропостачанням. Такі тролейбуси уже експлуатуються в Болгарії, Конго та Чилі.

