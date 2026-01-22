Land Rover возвращает Freelander в новом формате: первые подробности и фото

Land Rover Freelander получит сразу нескольких преемников. Первым в новом семействе станет недорогой семейный кроссовер.

Новый Freelander презентуют в апреле на автошоу в Пекине, а затем он дебютирует на Ближнем Востоке. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Согласно новой стратегии, Freelander станет отдельным брендом Land Rover — так же, как Defender, Discovery и Range Rover. Он будет выпускать относительно недорогие модели.

Кроссовер получит электрифицированную установку Фото: CarNewsChina

Новый кроссовер Freelander разрабатывают совместно Jaguar Land Rover и Chery. Известно, что это 5,1-метровая шестиместная модель для семьи с тремя рядами кресел.

На шпионских фото новый Freelander отличается классическим угловатым дизайном с высоким капотом.

Важно

Известно, что кроссовер будет использовать платформу Chery E0X, на которой построены Exeed Exlantix ET и ES, а также Luxeed S7 и R7. Ожидается, что новый Freelander может получить плагин-гибридные установки мощностью до 550 сил, а также пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

Напомним, что Land Rover Freelander выпускался с 1997 по 2014 год и создал два поколения кроссовера. Он стал первой моделью марки с несущим кузовом.

Кстати, недавно дебютировал электрокроссовер Volvo EX60 с запасом хода 810 км.

