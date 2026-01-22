Land Rover повертає Freelander у новому форматі: перші подробиці та фото

Land Rover Freelander отримає одразу кількох наступників. Першим у новому сімействі стане недорогий сімейний кросовер.

Новий Freelander презентують у квітні на автошоу в Пекіні, а потім він дебютує на Близькому Сході. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Згідно з новою стратегією, Freelander стане окремим брендом Land Rover – так само, як Defender, Discovery та Range Rover. Він випускатиме відносно недорогі моделі.

Кросовер отримає електрифіковану установку Фото: CarNewsChina

Новий кросовер Freelander розробляють спільно Jaguar Land Rover та Chery. Відомо, що це 5,1-метрова шестимісна модель для родини із трьома рядами крісел.

На шпигунських фото новий Freelander вирізняється класичним кутастим дизайном із високим капотом.

Важливо

Відомо, що кросовер використовуватиме платформу Chery E0X, на якій збудовані Exeed Exlantix ET та ES, а також Luxeed S7 і R7. Очікується, що новий Freelander може отримати плагін-гібридні установки потужністю до 550 сил, а також пневмопідвіску зі змінним кліренсом.

Нагадаємо, що Land Rover Freelander випускали з 1997 по 2014 рік і створили два покоління кросовера. Він став першою моделлю марки із несучим кузовом.

