На продажу выставили уникальный электрический Hummer Шварценеггера (фото)

В Австрии продают необычный доработанный Hummer H1 2000 года. Внедорожник принадлежал Арнольду Шварценеггеру.

Hummer Шварценеггера особенный, ведь специально для звезды Голливуда его превратили в электромобиль. Об этом сообщает сайт Classic Driver.

Внедорожник переделали в электрокар Фото: Classic Driver Market

Арнольд Шварценеггер — давний ценитель Hummer H1. Собственно, именно после того, как актер приобрел военный HMMWV и популяризировал его, было решено создать гражданскую версию внедорожника.

В последние годы Арнольд Шварценеггер активно выступает за защиту окружающей среды, поэтому решил превратить один из своих Hummer H1 в электрокар. Тюнинг Hummer выполнила австрийская компания Kreisel Electric, которая ранее переделала в электромобиль и "Гелендваген" Шварценеггера.

Электрический Hummer H1 получил 408-сильную двухмоторную установку с батареей емкостью 100 кВт∙ч. Он способен развить 120 км/ч и имеет запас хода примерно 300 км. Авто сохранило выдающиеся внедорожные способности.

Электромобиль Hummer H1 имеет небольшой пробег Фото: Classic Driver Market

Hummer Шварценеггера — четырехдверный пикап с мягким верхом. Электромобиль хорошо сохранился и имеет небольшой пробег — всего 7,5 тыс. км.

