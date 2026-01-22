На продажу выставили уникальный электрический Hummer Шварценеггера (фото)
В Австрии продают необычный доработанный Hummer H1 2000 года. Внедорожник принадлежал Арнольду Шварценеггеру.
Hummer Шварценеггера особенный, ведь специально для звезды Голливуда его превратили в электромобиль. Об этом сообщает сайт Classic Driver.
Арнольд Шварценеггер — давний ценитель Hummer H1. Собственно, именно после того, как актер приобрел военный HMMWV и популяризировал его, было решено создать гражданскую версию внедорожника.
В последние годы Арнольд Шварценеггер активно выступает за защиту окружающей среды, поэтому решил превратить один из своих Hummer H1 в электрокар. Тюнинг Hummer выполнила австрийская компания Kreisel Electric, которая ранее переделала в электромобиль и "Гелендваген" Шварценеггера.
Электрический Hummer H1 получил 408-сильную двухмоторную установку с батареей емкостью 100 кВт∙ч. Он способен развить 120 км/ч и имеет запас хода примерно 300 км. Авто сохранило выдающиеся внедорожные способности.
Hummer Шварценеггера — четырехдверный пикап с мягким верхом. Электромобиль хорошо сохранился и имеет небольшой пробег — всего 7,5 тыс. км.
