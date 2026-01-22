На продаж виставили унікальний електричний Hummer Шварценеггера (фото)

В Австрії продають незвичний доопрацьований Hummer H1 2000 року. Позашляховик належав Арнольду Шварценеггеру.

Hummer Шварценеггера особливий, адже спеціально для зірки Голлівуду його перетворили на електромобіль. Про це повідомляє сайт Classic Driver.

Позашляховик переробили на електрокар Фото: Classic Driver Market

Арнольд Шварценеггер – давній поціновувач Hummer H1. Власне, саме після того, як актор придбав військовий HMMWV та популяризував його, було вирішено створити цивільну версію позашляховика.

В останні роки Арнольд Шварценеггер активно виступає за захист довкілля, тому вирішив перетворити один зі своїх Hummer H1 на електрокар. Тюнінг Hummer виконала австрійська компанія Kreisel Electric, яка раніше переробила на електромобіль і "Гелендваген" Шварценеггера.

Важливо

Підроблений Mercedes Арнольда Шварценегера повернули до життя (фото, відео)

Електричний Hummer H1 отримав 408-сильну двомоторну установку з батареєю ємністю 100 кВт∙год. Він здатен розвинути 120 км/год і має запас ходу приблизно 300 км. Авто зберегло видатні позашляхові здібності.

Відео дня

Електромобіль Hummer H1 має невеликий пробіг Фото: Classic Driver Market

Hummer Шварценеггера — чотиридверний пікап із м'яким верхом. Електромобіль добре зберігся і має невеликий пробіг – усього 7,5 тис. км.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили тюнінгований Hummer H1 Тупака Шакура.

Також Фокус розповідав про нестандартний багі Hummer H1.