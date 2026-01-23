В интернете показали уникальный 16-цилиндровый суперкар Lamborghini (фото)
Lamborghini известны своими двигателями V12, однако оказалось, что в 2000-х существовал 16-цилиндровый суперкар. Об уникальном авто фактически никто не знал.
16-цилиндровый Lamborghini Diablo впервые рассекретили в интернете. О неизвестном суперкаре рассказали на сайте Motor1.
Создать суперкар Lamborghini Diablo с 16-цилиндровым двигателем решили в концерне Volkswagen в начале 2000-х — вскоре после покупки итальянского бренда. Прототип существовал в одном-единственном экземпляре.
Дело в том, что именно в то время руководитель Volkswagen Фердинанд Пиех занимался возрождением еще одной элитной марки — Bugatti. Для суперкара Bugatti Veyron готовили уникальный 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами.Важно
Купе Lamborghini Diablo SV выбрали в качестве авто для тестирования двигателя Bugatti W16. Отличить прототип можно по четырем выхлопным трубам, а также дополнительным воздухозаборникам (мотор Bugatti нуждался в усиленном охлаждении).
После завершения испытаний прототип Lamborghini Diablo не был уничтожен. Сейчас он хранится в запасниках музея Volkswgen Autostadt в Вольфсбурге.
