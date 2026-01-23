В інтернеті показали унікальний 16-циліндровий суперкар Lamborghini (фото)

Lamborghini відомі своїми двигунами V12, проте виявилося, що в 2000-х існував 16-циліндровий суперкар. Про унікальне авто фактично ніхто не знав.

16-циліндровий Lamborghini Diablo уперше розсекретили в інтернеті. Про невідомий суперкар розповіли на сайті Motor1.

Створити суперкар Lamborghini Diablo із 16-циліндровим двигуном вирішили у концерні Volkswagen на початку 2000-х — невдовзі після купівлі італійського бренду. Прототип існував у одному-єдиному екземплярі.

Суперкар використали для випробування двигуна Bugatti Veyron

Річ у тім, що саме у той час керівник Volkswagen Фердинанд Пієх займався відродженням ще одної елітної марки — Bugatti. Для суперкара Bugatti Veyron готували унікальний 8,0-літровий W16 із чотирма турбінами.

Важливо

В Україні помітили надпотужний кросовер Lamborghini з яскравим тюнінгом (фото)

Купе Lamborghini Diablo SV обрали в якості авто для тестування двигуна Bugatti W16. Відрізнити прототип можна за чотирма вихлопними трубами, а також додатковими повітрозабірниками (мотор Bugatti потребував посиленого охолодження).

Відео дня

Авто існує в єдиному екземплярі

Після завершення випробувань прототип Lamborghini Diablo не знищили. Зараз він зберігається в запасниках музею Volkswgen Autostadt у Вольфсбургу.

Між іншим, нещодавно суперкар Bugatti Veyron відродили — з'явилася сучасна версія моделі.

Також Фокус розповідав про брутальний німецький суперкар із двигуном Ferrari.