Недорогой и практичный: эксперты назвали лучший подержанный кроссовер за $13 000 (фото)

Британские эксперты определили лучший кроссовер с пробегом за небольшие деньги. Он практичный, богато оснащенный, компактный и при этом вместительный.

Лучший подержанный кроссовер компактного класса стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000) — Kia Sportage. Такого мнения придерживается ряд британских автоэкспертов, сообщает издание Express.

Автожурналист Люк Чиллингсворт отмечает, что компактный кроссовер Kia Sportage не так интересен в управлении, как Mazda CX-5 и не так роскошен, как Range Rover. Зато он значительно дешевле и обычно неплохо оснащен.

Новый Kia Sportage имеет экономичные гибридные версии Фото: Kia

К тому же, у Kia Sportage стильные дизайн и внутреннее оформление. Кроссовер довольно просторный для своих размеров, а объем его багажника достигает 591-1780 л. Kia Sportage неплохо проявил себя в краш-тестах, а нынешнее поколение модели имеет экономичные гибридную и даже плагин-гибридную модификации. Впрочем, они и дороже.

Відео дня

Важно

Kia представила стильное и недорогое семейное авто с большим багажником (фото)

Эксперты сайта Carwow считают Kia Sportage рациональным выбором — это тот случай, когда покупатель прислушивается к разуму, а не к сердцу. Выгоднее всего модель предыдущего поколения — она не столь оригинальна внешне, как новый Kia Sportage, но практична и имеет хорошую комплектацию.

Ранее Фокус рассказывал об автомобилях, которые надежнее Toyota Camry.

Также мы рассказывали о лучших доступных электрокарах.