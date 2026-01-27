Недорогий і практичний: експерти назвали кращий вживаний кросовер за $13 000 (фото)
Британські експерти визначили кращий кросовер із пробігом за невеликі гроші. Він практичний, багато оснащений, компактний і при цьому місткий.
Найкращий вживаний кросовер компактного класу вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000) — Kia Sportage. Такої думки притримується низка британських автоекспертів, повідомляє видання Express.
Автожурналіст Люк Чіллінгсворт зазначає, що компактний кросовер Kia Sportage не такий цікавий у керуванні, як Mazda CX-5 і не настільки розкішний, як Range Rover. Зате він значно дешевший і зазвичай непогано оснащений.
До того ж, у Kia Sportage стильні дизайн та внутрішнє оформлення. Кросовер доволі просторий для своїх розмірів, а об'єм його багажника сягає 591-1780 л. Kia Sportage непогано проявив себе у краш-тестах, а нинішнє покоління моделі має економічні гібридну та навіть плагін-гібридну модифікації. Утім, вони і дорожчі.
Експерти сайту Carwow вважають Kia Sportage раціональним вибором — це той випадок, коли покупець прислуховується до розуму, а не до серця. Найвигіднішою є модель попереднього покоління — вона не настільки оригінальна зовні, як новий Kia Sportage, але практична і має гарну комплектацію.
