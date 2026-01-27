В стиле Ренессанс: на продажу выставили уникальный винтажный автодом 1928 года (фото)

Во Франции на аукционе будут продавать винтажный автодом Eccles Jacobean 1928 года. У него роскошный салон с коврами и есть кухня.

Дом на колесах Eccles Jacobean — один из старейших сохранившихся кемперов в мире. О нем рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.

Интерьер Eccles Jacobean довольно роскошный Фото: RM Sotheby's

Компания Eccles была одним из первых производителей серийных домов на колесах. Автодом Jacobean — деревянный прицеп-кемпер, выдержанный в классическом британском стиле. В его дизайне прослеживаются черты так называемой Тюдорской архитектуры эпохи Ренессанса (XV-XVI вв.).

Интерьер Eccles Jacobean — довольно роскошный. В отделке использовано дерево, а диваны и подушки украшены узорами. На полу постелили ковры.

На кухне установлена газовая плита Фото: RM Sotheby's

Дом на колесах рассчитан на двух человек. Внутри установили шкафы и небольшую кухню, которую в наше время дополнили новой газовой плитой.

Этот Eccles Jacobean случайно обнаружили в 1964 году — заброшенный автодом превратили в курятник. Его реставрация длилась 23 года.

Нынешний владелец использовал старинный Bentley для буксировки Jacobean Фото: RM Sotheby's

Нынешний владелец приобрел дом на колесах в 2005 году и нередко использовал его по назначению. В путешествиях кемпер буксировал винтажный Bentley.

Кстати, недавно презентовали футуристический дом на колесах Hyundai.

Также Фокус рассказывал о внедорожном автодоме Nissan X-Trail.