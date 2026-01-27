В стиле Ренессанс: на продажу выставили уникальный винтажный автодом 1928 года (фото)
Во Франции на аукционе будут продавать винтажный автодом Eccles Jacobean 1928 года. У него роскошный салон с коврами и есть кухня.
Дом на колесах Eccles Jacobean — один из старейших сохранившихся кемперов в мире. О нем рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.
Компания Eccles была одним из первых производителей серийных домов на колесах. Автодом Jacobean — деревянный прицеп-кемпер, выдержанный в классическом британском стиле. В его дизайне прослеживаются черты так называемой Тюдорской архитектуры эпохи Ренессанса (XV-XVI вв.).
Интерьер Eccles Jacobean — довольно роскошный. В отделке использовано дерево, а диваны и подушки украшены узорами. На полу постелили ковры.
Дом на колесах рассчитан на двух человек. Внутри установили шкафы и небольшую кухню, которую в наше время дополнили новой газовой плитой.
Этот Eccles Jacobean случайно обнаружили в 1964 году — заброшенный автодом превратили в курятник. Его реставрация длилась 23 года.
Нынешний владелец приобрел дом на колесах в 2005 году и нередко использовал его по назначению. В путешествиях кемпер буксировал винтажный Bentley.
