У стилі Ренесанс: на продаж виставили унікальний вінтажний автодім 1928 року (фото)

У Франції на аукціоні продаватимуть вінтажний автодім Eccles Jacobean 1928 року. У нього розкішний салон із килимами та є кухня.

Дім на колесах Eccles Jacobean — один із найстаріших збережених кемперів у світі. Про нього розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.

Інтер'єр Eccles Jacobean доволі розкішний Фото: RM Sotheby's

Компанія Eccles була одним із перших виробників серійних будинків на колесах. Автодім Jacobean — дерев'яний причіп-кемпер, витриманий у класичному британському стилі. У його дизайні прослідковуються риси так званої Тюдорської архітектури епохи Ренесансу (XV-XVI ст.).

Інтер'єр Eccles Jacobean — доволі розкішний. В оздобленні використано дерево, а дивани і подушки прикрашені візерунками. На підлозі постелили килими.

На кухні встановлено газову плиту Фото: RM Sotheby's

Дім на колесах розрахований на двох осіб. Усередині встановили шафи та невелику кухню, яку в наш час доповнили новою газовою плитою.

Відео дня

Важливо

Новітній Chevrolet Corvette 2026 подорожчав у 13 разів за лічені хвилини (відео)

Цей Eccles Jacobean випадково виявили у 1964 році — занедбаний автодім перетворили на курятник. Його реставрація тривала 23 роки.

Нинішній власник використовував старовинний Bentley для буксирування Jacobean Фото: RM Sotheby's

Нинішній власник придбав дім на колесах у 2005 році та нерідко використовував його за призначенням. У подорожах кемпер буксирував вінтажний Bentley.

До речі, нещодавно презентували футуристичний дім на колесах Hyundai.

Також Фокус розповідав про позашляховий автодім Nissan X-Trail.