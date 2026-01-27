У стилі Ренесанс: на продаж виставили унікальний вінтажний автодім 1928 року (фото)
У Франції на аукціоні продаватимуть вінтажний автодім Eccles Jacobean 1928 року. У нього розкішний салон із килимами та є кухня.
Дім на колесах Eccles Jacobean — один із найстаріших збережених кемперів у світі. Про нього розповіли на сайті аукціону RM Sotheby's.
Компанія Eccles була одним із перших виробників серійних будинків на колесах. Автодім Jacobean — дерев'яний причіп-кемпер, витриманий у класичному британському стилі. У його дизайні прослідковуються риси так званої Тюдорської архітектури епохи Ренесансу (XV-XVI ст.).
Інтер'єр Eccles Jacobean — доволі розкішний. В оздобленні використано дерево, а дивани і подушки прикрашені візерунками. На підлозі постелили килими.
Дім на колесах розрахований на двох осіб. Усередині встановили шафи та невелику кухню, яку в наш час доповнили новою газовою плитою.
Цей Eccles Jacobean випадково виявили у 1964 році — занедбаний автодім перетворили на курятник. Його реставрація тривала 23 роки.
Нинішній власник придбав дім на колесах у 2005 році та нерідко використовував його за призначенням. У подорожах кемпер буксирував вінтажний Bentley.
