Капсула времени из 60-х: обнаружен необычный Chevrolet 1965 года с пробегом 5500 км (видео)

В США обнаружили редкое купе Chevrolet Corvair 1965 года в новом состоянии. Нестандартное заднемоторное авто не эксплуатировалось 55 лет.

Chevrolet Corvair Monza не выезжал на дороги с 1970 года. О находке рассказал ее новый владелец в видео на Youtube-канале Automotive AZ Rancher.

На момент обнаружения в 2025 году пробег Chevrolet Corvair Monza составлял всего 5500 км. Авто полностью оригинальное и идеально сохранилось — это капсула времени.

Важно

Забыли на 28 лет в сарае: обнаружен суперкар Ferrari 80-х с пробегом 1400 км (видео)

Предыдущая владелица рассказала, что купе Chevrolet Corvair принадлежало ее покойному отцу. Он прекратил эксплуатировать авто в 1970 году и оно стояло в гараже, однако о нем заботились. Вот почему Chevrolet Corvair Monza — как новый.

Chevrolet Corvair Monza не ездил с 1970 года Автомобиль идеально сохранился Купе оснащено оппозитной шестеркой на 140 сил

Американка решила продать капсулу времени в хорошие руки и теперь она является частью коллекции ретроавто в Аризоне. Новый владелец обслужил Chevrolet Corvair и за несколько месяцев уже успел проехать на нем 4000 км.

Відео дня

Chevrolet Corvair Monza — очень нетипичная американская модель, ведь она была попыткой концерна General Motors создать заднемоторное авто. Купе оснащено 2,7-литровой оппозитной шестеркой мощностью 140 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП.

Между прочим, недавно в Украину привезли флагманскую Honda 90-х в новом состоянии.

Также Фокус писал, что новый Chevrolet Corvette за считанные минуты подорожал в 13 раз.