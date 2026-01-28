Підтримайте нас RU
Капсула часу з 60-х: виявлено незвичний Chevrolet 1965 року з пробігом 5500 км (відео)

Chevrolet Corvair
Chevrolet Corvair 1965 року — нетипова задньомоторна модель | Фото: скриншот / YouTube

У США виявили рідкісне купе Chevrolet Corvair 1965 року в новому стані. Нестандартне задньомоторне авто не експлуатувалося 55 років.

Chevrolet Corvair Monza не виїжджав на дороги з 1970 року. Про знахідку розповів її новий власник у відео на Youtube-каналі Automotive AZ Rancher.

На момент виявлення у 2025 році пробіг Chevrolet Corvair Monza становив усього 5500 км. Авто повністю оригінальне та ідеально збереглося — це капсула часу.

Попередня власниця розповіла, що купе Chevrolet Corvair належало її покійному батькові. Він припинив експлуатувати авто в 1970 році і воно стояло в гаражі, проте про нього дбали. Ось чому Chevrolet Corvair Monza — як новий.

Chevrolet Corvair Monza
Chevrolet Corvair Monza не їздив із 1970 року
Салон Chevrolet Corvair Monza
Автомобіль ідеально зберігся
двигун Chevrolet Corvair Monza
Купе оснащене опозитною шісткою на 140 сил
Chevrolet Corvair Monza
Салон Chevrolet Corvair Monza
двигун Chevrolet Corvair Monza

Американка вирішила продати капсулу часу в хороші руки і тепер вона є частиною колекції ретроавто в Аризоні. Новий власник обслужив Chevrolet Corvair і за кілька місяців уже встиг проїхати на ньому 4000 км.

Chevrolet Corvair Monza — дуже нетипова американська модель, адже вона була спробою концерну General Motors створити задньомоторне авто. Купе оснащене 2,7-літровою опозитною шісткою потужністю 140 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП.

