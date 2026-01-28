Капсула часу з 60-х: виявлено незвичний Chevrolet 1965 року з пробігом 5500 км (відео)
У США виявили рідкісне купе Chevrolet Corvair 1965 року в новому стані. Нестандартне задньомоторне авто не експлуатувалося 55 років.
Chevrolet Corvair Monza не виїжджав на дороги з 1970 року. Про знахідку розповів її новий власник у відео на Youtube-каналі Automotive AZ Rancher.
На момент виявлення у 2025 році пробіг Chevrolet Corvair Monza становив усього 5500 км. Авто повністю оригінальне та ідеально збереглося — це капсула часу.Важливо
Попередня власниця розповіла, що купе Chevrolet Corvair належало її покійному батькові. Він припинив експлуатувати авто в 1970 році і воно стояло в гаражі, проте про нього дбали. Ось чому Chevrolet Corvair Monza — як новий.
Американка вирішила продати капсулу часу в хороші руки і тепер вона є частиною колекції ретроавто в Аризоні. Новий власник обслужив Chevrolet Corvair і за кілька місяців уже встиг проїхати на ньому 4000 км.
Chevrolet Corvair Monza — дуже нетипова американська модель, адже вона була спробою концерну General Motors створити задньомоторне авто. Купе оснащене 2,7-літровою опозитною шісткою потужністю 140 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП.
