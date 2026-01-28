Британская классика: на аукцион выставили коллекцию редких спорткаров (фото)
В Париже на аукционе будут продавать коллекцию раритетных британских ретроавто. Общая их стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
С молотка уйдут шесть редких спорткаров британского производства, выпущенных с 1920-х по 1950-е годы. О них рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.
Спортивные автомобили являются частью большой коллекции, собранной британской семьей Гоудхарт. Все они в отличном состоянии, хотя их активно эксплуатировали в ралли ретро авто. Больше всего среди них классических Bentley — сразу четыре.
Самое дорогое авто в коллекции — турер Bentley 8 Litre 1931 года с 8-литровой 220-сильной шестеркой, который может развить 200 км/ч. За раритет планируют получить до 600 000 евро, ведь всего выпустили всего сотню Bentley 8 Litre.
Кроме того, продаются три Bentley 3 Litre — 70-сильный седан 1926 года, а также два более мощных 80-сильных кабриолета Speed 1926 года. Их ориентировочная цена — от 120 до 250 тыс. евро.
Также на торги выставили обтекаемый 160-сильный родстер Jaguar XK120 1952 года и редкий спортивный седан Lagonda M45 1934 года на 140 сил, способный развить 160 км/ч.
