Британська класика: на аукціон виставили колекцію рідкісних спорткарів (фото)

У Парижі на аукціоні продаватимуть колекцію раритетних британських ретроавто. Загальна їх вартість становить 1,5 мільйона євро.

Із молотка підуть шість рідкісних спорткарів британського виробництва, випущених із 1920-х по 1950-ті роки. Про них розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Спортивні автомобілі є частиною великої колекції, зібраної британською родиною Гоудхарт. Усі вони в чудовому стані, хоча їх активно експлуатували в ралі ретро авто. Найбільше серед них класичних Bentley — одразу чотири.

Bentley 3 Litre Speed Седан Bentley 3 Litre Фото: RM Sotheby's Lagonda M45 Jaguar XK120

Найдорожче авто в колекції — турер Bentley 8 Litre 1931 року із 8-літровою 220-сильною шісткою, який може розвинути 200 км/год. За раритет планують отримати до 600 000 євро, адже усього випустили лише сотню Bentley 8 Litre.

Крім того, продають три Bentley 3 Litre — 70-сильний седан 1926 року, а також два потужніші 80-сильні кабріолети Speed 1926 року. Їх орієнтовна ціна — від 120 до 250 тис. євро.

Також на торги виставили обтічний 160-сильний родстер Jaguar XK120 1952 року та рідкісний спортивний седан Lagonda M45 1934 року на 140 сил, здатний розвинути 160 км/год.

До речі, нещодавно марка Bentley відсвяткувала свій день народження. Її історія насичена цікавими подіями.

Також Фокус розповідав, що новий Chevrolet Corvette пішов із молотка за $2,6 мільйона.