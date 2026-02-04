Louis Vuitton создал миниатюрный грузовик по цене настоящего суперкара Ferrari (фото)

Louis Vuitton выпустил необычный сувенир — настольные часы Camionnette Edition Limitee в виде грузовика. Их оценили в 650 000 евро.

Высокая цена Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee (он дороже нового суперкара Ferrari Testarossa) обусловлена тем, что это эксклюзивное ювелирное изделие. О нем рассказали на сайте Carscoops.

Сувенир оценили в 650 000 евро Фото: Louis Vuitton

Машинка Louis Vuitton создана совместно со швейцарским производителем дорогих часов L'Epée 1839. Она отдаленно напоминает грузовики Citroen B10, которые развозили сумки и чемоданы Louis Vuitton в 1920-х годах.

На капоте установили бриллиант весом 0,51 карата Фото: Louis Vuitton Ключ для часов хранится в специальной шкатулке Фото: Louis Vuitton

Миниатюрное авто имеет позолоченный кузов и инкрустировано 1695 бриллиантами общим весом 41,44 карата. Самый большой из них (массой 0,51 карата) — на капоте. Масса машинки — 7 кг.

Установлен и дорогостоящий часовой механизм Calibre MV.7417/101. Он заводится на 8 дней специальным ключом, который хранится в кожаной шкатулке Louis Vuitton в грузовом отсеке авто.

Версия без золота и бриллиантов стоит 68 000 евро Фото: Louis Vuitton

Всего выпустят всего 15 часов Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee. Также предлагается более дешевая версия за 68 000 евро без золота и бриллиантов — она не будет лимитированной.

Между прочим, недавно детская машинка Ferrari ушла с молотка по цене более 200 000 евро.

Также Фокус рассказывал о масштабной модели Honda по цене настоящего Civic