Louis Vuitton створив мініатюрну вантажівку за ціною справжнього суперкара Ferrari (фото)
Louis Vuitton випустив незвичайний сувеніром — настільний годинник Camionnette Edition Limitee у вигляді вантажівки. Його оцінили у 650 000 євро.
Висока ціна Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee (він дорожчий за новий суперкар Ferrari Testarossa) обумовлена тим, що це ексклюзивний ювелірний виріб. Про нього розповіли на сайті Carscoops.
Машинка Louis Vuitton створена спільно зі швейцарським виробником дорогих годинників L’Epée 1839. Вона віддалено нагадує вантажівки Citroen B10, які розвозили сумки та валізи Louis Vuitton у 1920-х роках.
Мініатюрне авто має позолочений кузов та інкрустовано 1695 діамантами загальною вагою 41,44 карата. Найбільший із них (масою 0,51 карата) — на капоті. Маса машинки — 7 кг.
Установлено і дорогий годинниковий механізм Calibre MV.7417/101. Він заводиться на 8 днів спеціальним ключем, який зберігається в шкіряній скриньці Louis Vuitton у вантажному відсіку авто.
Усього випустять лише 15 годинників Louis Vuitton Camionnette Edition Limitee. Також пропонується дешевша версія за 68 000 євро без золота і діамантів — вона не буде лімітованою.
Між іншим, нещодавно дитяча машинка Ferrari пішла з молотка за ціною понад 200 000 євро.
Також Фокус розповідав про масштабну модель Honda за ціною справжнього Civic