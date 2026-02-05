Гоночная легенда: прославленный 600-сильный Corvette 60-х оценили в миллион долларов (фото)

В США на аукцион выставили особый Chevrolet Corvette 1968 года. За авто планируют получить до 1,1 миллиона долларов.

Высокая цена Chevrolet Corvette обусловлена тем, что продается прославленное гоночное авто. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Chevrolet Corvette L88 оснащен 600-сильным V8 и развивает 340 км/ч Фото: RM Sotheby's

Этот Chevrolet Corvette L88 подготовила американская команда RED. За основу взяли кабриолет, однако оснастили его съемной крышей. Авто облегчили и улучшили его аэродинамику.

Спорткар добился успехов в гонках Фото: RM Sotheby's

Под его капотом Chevrolet Corvette L88 установлен 7,0-литровый V8 мощностью примерно 600 л. с. Во время 24-часовой гонки в Ле-Мане спорткар на прямой разгонялся до 340 км/ч.

Важно

Красный барон: на продажу выставили уникальный Mercedes W126 80-х за $200 000 (фото)

Именно в Ле-Мане в 1972 году Chevrolet Corvette L88 заявил о себе — победил в своем классе. А через год он стал третьим в общем зачете в гонке "24 часа Дайтоны" в США.

Відео дня

Авто прошло реставрацию Фото: RM Sotheby's

После завершения гоночной карьеры в 1974 году Chevrolet Corvette хранился в нескольких частных коллекциях. В начале 90-х он прошел реставрацию, после которой участвовал в гонках ретроавто и неоднократно выигрывал награды на автофестивалях.

Кстати, недавно на аукцион выставили невзрачное семейное авто короля Чарльза ІІІ.

Также Фокус рассказывал, что новый Chevrolet Corvette ушел с молотка за $2,6 миллиона.