Гоночна легенда: уславлений 600-сильний Corvette 60-х оцінили в мільйон доларів (фото)

У США на аукціон виставили особливий Chevrolet Corvette 1968 року. За авто планують отримати до 1,1 мільйона доларів.

Висока ціна Chevrolet Corvette обумовлена тим, що продається уславлене гоночне авто. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Chevrolet Corvette L88 оснащений 600-сильним V8 і розвиває 340 км/год Фото: RM Sotheby's

Цей Chevrolet Corvette L88 підготувала американська команда RED. За основу взяли кабріолет, проте оснастили його знімним дахом. Авто полегшили та покращили його аеродинаміку.

Спорткар добився успіхів у перегонах Фото: RM Sotheby's

Під його капотом Chevrolet Corvette L88 встановлено 7,0-літровий V8 потужністю приблизно 600 к. с. Під час 24-годинних перегонів у Ле-Мані спорткар на прямій розганявся до 340 км/год.

Саме в Ле-Мані у 1972 році Chevrolet Corvette L88 заявив про себе — переміг у своєму класі. А за рік він став третім у загальному заліку в перегонах "24 години Дайтони" в США.

Авто пройшло реставрацію Фото: RM Sotheby's

Після завершення гоночної кар'єри в 1974 році Chevrolet Corvette зберігався у кількох приватних колекціях. На початку 90-х він пройшов реставрацію, після якої брав участь у перегонах ретроавто та неодноразово вигравав нагороди на автофестивалях.

