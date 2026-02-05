Цена 18 000 евро и кузов из льна: в Испании выпустили необычного конкурента Smart (фото)
Испанский стартап LIUX в этом году запустит в производство своего первенца BIG. Компактный городской электрокар весит всего 600 кг и имеет запас хода до 230 км.
Новый LIUX BIG начнут выпускать с лета и планируют изготавливать по 15 000 авто в год и продавать примерно за 18 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Электромобиль LIUX BIG станет доступной альтернативой будущему Smart #2. Это миниатюрная двухместная модель для города с однообъемным дизайном.Важно
LIUX BIG не слишком соответствует своему названию (Big — "Большой"), ведь достигает всего 2,7 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,52 м в высоту. Его кузов изготовлен из композитного материала, полученного из переработанного льняного волокна, поэтому авто очень легкое — всего 600 кг.
В салоне установили 11-дюймовый тачскрин, также комплектация включает светодиодные фары, кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистему. Объем багажника составляет 240 л.
Электромобиль LIUX BIG оснащен мотором на задней оси мощностью 20,5 л. с. (15 кВт). Он способен развить 90 км/ч и разогнаться до 50 км/ч за 4,6 с. На выбор предложат батареи емкостью 15 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 175 и 230 км, соответственно.
Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле MG4 2026.
Также мы писали о лучших доступных электрокарах для города.