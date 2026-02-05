Цена 18 000 евро и кузов из льна: в Испании выпустили необычного конкурента Smart (фото)

Испанский стартап LIUX в этом году запустит в производство своего первенца BIG. Компактный городской электрокар весит всего 600 кг и имеет запас хода до 230 км.

Новый LIUX BIG начнут выпускать с лета и планируют изготавливать по 15 000 авто в год и продавать примерно за 18 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Запас хода авто достигает 230 км

Электромобиль LIUX BIG станет доступной альтернативой будущему Smart #2. Это миниатюрная двухместная модель для города с однообъемным дизайном.

Важно

Toyota выпустила дешевый и вместительный электромобиль всего за $20 000 (фото)

LIUX BIG не слишком соответствует своему названию (Big — "Большой"), ведь достигает всего 2,7 м в длину, 1,5 м в ширину и 1,52 м в высоту. Его кузов изготовлен из композитного материала, полученного из переработанного льняного волокна, поэтому авто очень легкое — всего 600 кг.

Объем багажника составляет 240 л

В салоне установили 11-дюймовый тачскрин, также комплектация включает светодиодные фары, кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистему. Объем багажника составляет 240 л.

Відео дня

Электрокар весит всего 600 кг

Электромобиль LIUX BIG оснащен мотором на задней оси мощностью 20,5 л. с. (15 кВт). Он способен развить 90 км/ч и разогнаться до 50 км/ч за 4,6 с. На выбор предложат батареи емкостью 15 и 20 кВт∙ч: запас хода составляет 175 и 230 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал о новом электромобиле MG4 2026.

Также мы писали о лучших доступных электрокарах для города.