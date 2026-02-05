Ціна 18 000 євро і кузов із льону: в Іспанії випустили незвичного конкурента Smart (фото)

Іспанський стартап LIUX цьогоріч запустить у виробництво свого первістка BIG. Компактний міський електрокар важить усього 600 кг та має запас ходу до 230 км.

Новий LIUX BIG почнуть випускати з літа і планують виготовляти по 15 000 авто на рік та продавати приблизно за 18 000 євро. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Запас ходу авто сягає 230 км

Електромобіль LIUX BIG стане доступною альтернативою майбутньому Smart #2. Це мініатюрна двомісна модель для міста з однооб'ємним дизайном.

Важливо

Toyota випустила дешевий і місткий електромобіль усього за $20 000 (фото)

LIUX BIG не надто відповідає своїй назві (Big — "Великий"), адже сягає лише 2,7 м завдовжки, 1,5 м завширшки та 1,52 м заввишки. Його кузов виготовлений із композитного матеріалу, отриманого з переробленого льонового волокна, тому авто дуже легке — усього 600 кг.

Об'єм багажника становить 240 л

У салоні встановили 11-дюймовий тачскрін, також комплектація включає світлодіодні фари, кондиціонер, електросклопідіймачі та аудіосистему. Об'єм багажника становить 240 л.

Відео дня

Електрокар важить лише 600 кг

Електромобіль LIUX BIG оснащений мотором на задній вісі потужністю 20,5 к. с. (15 кВт). Він здатен розвинути 90 км/год та розігнатися до 50 км/год за 4,6 с. На вибір запропонують батареї ємністю 15 та 20 кВт∙год: запас ходу становить 175 і 230 км, відповідно.

Раніше Фокус розповідав про новий електромобіль MG4 2026.

Також ми писали про найкращі доступні електрокари для міста.