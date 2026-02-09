В интернете показали малоизвестного соперника Audi Allroad и Subaru Outback от BMW (фото)

Мало кто знает, что в свое время создали внедорожный универсал BMW 3 Series E46. Модель выпустили лимитированной серией.

Универсал повышенной проходимости BMW 3 Series E46 разработали четверть века назад. О малоизвестном авто рассказали на сайте Motor.es.

В 90-х сформировался сегмент полноприводных внедорожных универсалов с увеличенным клиренсом. Именно тогда появились Audi A6 Allroad, Subaru Outback и Volvo V70 Cross Country.

Универсал получил пластиковый обвес, а его клиренс вырос на 30 мм

В BMW решили не создавать такую модель, ведь как раз разрабатывали свой первый кроссовер X5. За них эту работу выполнило немецкое ателье AC Schnitzer, которое традиционно выполняет тюнинг BMW.

Проект назвали AC Schnitzer X-ROAD и презентовали в 2001 году. За основу взяли полноприводный универсал BMW 3 Series E46.

Відео дня

Важно

В Украине выставили на продажу уникальный BMW с джакузи (фото)

Автомобилю увеличили на 30 мм клиренс и добавили защиту днища. Также заменили бамперы и установили защитный пластиковый обвес. Стандартными стали 17-дюймовые диски с внедорожными шинами размером 225/55 R17.

Универсал комплектовали рядными бензиновыми шестерками

На выбор предлагались версии BMW AC Schnitzer X-ROAD с рядными бензиновыми шестерками объемом 2,5 л (192 л.с.) и 3,0 л (231 л.с.). За доплату были доступны спортивный выхлоп и распорки под капотом. Всего выпустили всего 25 внедорожных BMW 3 Series E46.

Кстати, недавно в Украине сфотографировали редкий спорткар BMW M6 80-х.

Также Фокус рассказывал о новом электрическом универсале от Huawei.