В інтернеті показали маловідомого суперника Audi Allroad і Subaru Outback від BMW (фото)

Мало хто знає, що свого часу створили позашляховий універсал BMW 3 Series E46. Модель випустили лімітованою серією.

Універсал підвищеної прохідності BMW 3 Series E46 розробили чверть сторіччя тому. Про маловідоме авто розповіли на сайті Motor.es.

У 90-х сформувався сегмент повнопривідних позашляхових універсалів зі збільшеним кліренсом. Саме тоді з’явилися Audi A6 Allroad, Subaru Outback та Volvo V70 Cross Country.

Універсал отримав пластиковий обвіс, а його кліренс зріс на 30 мм

У BMW вирішили не створювати таку модель, адже якраз розробляли свій перший кросовер X5. За них цю роботу виконало німецьке ательє AC Schnitzer, яке традиційно виконує тюнінг BMW.

Проєкт назвали AC Schnitzer X-ROAD та презентували в 2001 році. За основу взяли повнопривідний універсал BMW 3 Series E46.

Відео дня

Важливо

В Україні виставили на продаж унікальний BMW із джакузі (фото)

Автомобілю збільшили на 30 мм кліренс і додали захист днища. Також замінили бампери та встановили захисний пластиковий обвіс. Стандартними стали 17-дюймові диски із позашляховими шинами розміром 225/55 R17.

Універсал комплектували рядними бензиновими шістками

На вибір пропонували версії BMW AC Schnitzer X-ROAD із рядними бензиновими шістками об’ємом 2,5 л (192 к. с.) та 3,0 л (231 к. с.). За доплату були доступні спортивний вихлоп та розпірки під капотом. Усього випустили лише 25 позашляхових BMW 3 Series E46.

До речі, нещодавно в Україні сфотографували рідкісний спорткар BMW M6 80-х.

Також Фокус розповідав про новий електричний універсал від Huawei.