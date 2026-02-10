Бюджетная капсула времени: обнаружен миниатюрный Renault 80-х с пробегом 12 км (фото)
Во Франции нашли заброшенный Renault 5 1982 года. Компактный городской автомобиль вообще не эксплуатировался, а более 40 лет простоял в гараже.
На одометре Renault 5 высвечивается пробег всего 12 км, то есть это настоящая капсула времени. Об автомобиле рассказали на сайте Motor1.
Миниатюрный хэтчбек Renault 5 вообще не эксплуатировался. Единственную поездку он совершил от автосалона до гаража владелицы.Важно
Француженка в то время еще не получила водительские права и училась в автошколе, поэтому заказала доставку автомобиля на дом. Его поставили в гараж, однако даже получив права, владелица не ездила на Renault 5, поскольку не чувствовала себя уверенно за рулем.
На автомобиле до сих пор французские транзитные номера. Renault 5 все же поставили на учет и его постоянные номерные знаки хранятся в багажнике. Есть и вся оригинальная документация на автомобиль.
Хэтчбек покрыт слоем пыли и грязи, однако хорошо сохранился и полностью аутентичен. Авто планируют отчистить, а его 1,1-литровый 45-сильный двигатель — восстановить и оживить. После этого весной капсулу времени Renault 5 планируют выставить на аукцион.
