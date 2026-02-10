Бюджетна капсула часу: виявлено мініатюрний Renault 80-х із пробігом 12 км (фото)

У Франції знайшли покинутий Renault 5 1982 року. Компактний міський автомобіль взагалі не експлуатувався, а понад 40 років простояв у гаражі.

На одометрі Renault 5 висвічується пробіг усього 12 км, тобто це справжня капсула часу. Про автомобіль розповіли на сайті Motor1.

Авто понад 40 років простояло в гаражі Фото: Motor1.com

Мініатюрний хетчбек Renault 5 взагалі не експлуатували. Єдину поїздку він здійснив від автосалону до гаражу власниці.

Француженка на той час ще не отримала водійські права і навчалася в автошколі, тому замовила доставку автомобіля додому. Його поставили в гараж, проте навіть отримавши права, власниця не їздила на Renault 5, оскільки не почувалася впевнено за кермом.

Хетчбек непогано зберігся Фото: Motor1.com

На автомобілі досі французькі транзитні номери. Renault 5 все ж поставили на облік і його постійні номерні знаки зберігаються у багажнику. Є і вся оригінальна документація на автомобіль.

Авто оснащене 1,1-літровим двигуном Фото: Motor1.com

Хетчбек покритий шаром пилу та бруду, проте добре зберігся і повністю автентичний. Авто планують відчистити, а його 1,1-літровий 45-сильний двигун – відновити та оживити. Після цього навесні капсулу часу Renault 5 планують виставити на аукціон.

Між іншим, нещодавно виявили культовий суперкар Ferrari за $4 мільйони в новому стані.

Також Фокус розповідав про капсулу часу Lamborghini Countach.