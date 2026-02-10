Классический британский спорткар 70-х завелся после 32 лет простоя (видео)

В Великобритании вернули к жизни классический спорткар Lotus Elan 1974 года. Авто перестали эксплуатировать в середине 90-х.

Купе Lotus Elan S4 Sprint стояло в гараже 32 года. Об автомобиле рассказали в видео на Youtube-канале The Late Brake Show.

Владелец рассказал, что авто принадлежало его тестю, который купил его новым в 1974 году и за два десятилетия проехал 114 тыс. км. В 1994 году он поставил Lotus Elan в гараж и перестал эксплуатировать, поскольку у него родился третий ребенок и нужно было другое, семейное, авто.

Спорткар покрылся слоем грязи Фото: скриншот / YouTube

После того, как британец ушел из жизни, Lotus Elan унаследовали его дочь и зять, однако восстановить спорткар пока не удалось.

Важно

Как у Джеймса Бонда: знаменитый британский суперкар 80-х простоял 30 лет в сарае (фото)

За годы простоя Lotus Elan покрылся слоем грязи. Впрочем, его двигатель удалось оживить. После того, как почистили свечи зажигания и подали топливо, он завелся. Теперь спорткар отправят на реставрацию.

Відео дня

Двигатель Lotus Elan удалось завести Фото: скриншот / YouTube

Lotus Elan первого поколения — довольно редкая модель: с 1962 по 1974 год изготовили всего 9000 купе и родстеров. 3,7-метровое авто имеет стеклопластиковый кузов и весит всего 700 кг. 1,6-литровая 126-сильная четверка разгоняет его до 194 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что культовый суперкар Ferrari за $4 миллиона простоял 35 лет в гараже.

Также мы писали о большой заброшенной коллекции авто в разрушенном сарае.