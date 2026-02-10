Класичний британський спорткар 70-х завівся після 32 років простою (відео)

У Великій Британії повернули до життя класичний спорткар Lotus Elan 1974 року. Авто перестали експлуатувати у середині 90-х.

Купе Lotus Elan S4 Sprint стояло в гаражі 32 роки. Про автомобіль розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Власник розповів, що авто належало його тестеві, який купив його новим у 1974 році та за два десятиріччя проїхав 114 тис. км. У 1994 році він поставив Lotus Elan у гараж та перестав експлуатувати, оскільки у нього народилася третя дитина і потрібно було інше, сімейне, авто.

Спорткар покрився шаром бруду Фото: скриншот / YouTube

Після того, як британець пішов із життя, Lotus Elan успадкували його дочка та зять, однак відновити спорткар поки не вдалося.

За роки простою Lotus Elan покрився шаром бруду. Утім, його двигун вдалося оживити. Після того, як почистили свічки запалювання та подали пальне, він завівся. Тепер спорткар відправлять на реставрацію.

Двигун Lotus Elan вдалося завести Фото: скриншот / YouTube

Lotus Elan першого покоління – доволі рідкісна модель: із 1962 по 1974 рік виготовили лише 9000 купе та родстерів. 3,7-метрове авто має склопластиковий кузов і важить лише 700 кг. 1,6-літрова 126-сильна четвірка розганяє його до 194 км/год.

