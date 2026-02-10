Легендарный суперкар McLaren оценили в более чем 20 миллионов долларов (фото)

В Великобритании на закрытом аукционе будут продавать гоночный McLaren F1 1997 года. Знаменитый 600-сильный суперкар отметился победами в соревнованиях.

Ориентировочная цена McLaren F1 GTR превышает 20 миллионов долларов, что уже становится привычным для этой модели. Об авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто отметилось успехами в гонках Фото: RM Sotheby's

Этот суперкар McLaren F1 — одно из 28 авто в гоночном исполнении GTR и одно из 10 купе с удлиненным кузовом Longtail. Автомобиль весит всего 915 кг и оснащен 6,0-литровым 600-сильным V12 от BMW, который позволяет разгоняться до сотни за 3,5 с и развивать 335 км/ч.

McLaren F1 GTR адаптировали к обычным дорогам Фото: RM Sotheby's

McLaren F1 GTR выступал в гонках FIA GT с 1997 по 1999 год и добился успехов. В частности, в 1997 году он победил на британском автодроме Сильверстоун и добыл очки в ряде других соревнований.

После завершения гоночной карьеры авто продали в частную коллекцию и оно несколько раз переходило из рук в руки. Один из владельцев отреставрировал его и адаптировал к дорогам общего пользования.

Суперкар оснащен 600-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Кроме того, суперкар McLaren F1 GTR неоднократно участвовал в автофестивалях и гонках ретроавто. Недавно он прошел расширенное техобслуживание, которое обошлось в 72 500 долларов.

