Легендарний суперкар McLaren оцінили в понад 20 мільйонів доларів (фото)

У Великій Британії на закритому аукціоні продаватимуть гоночний McLaren F1 1997 року. Знаменитий 600-сильний суперкар відзначився перемогами у змаганнях.

Орієнтовна ціна McLaren F1 GTR перевищує 20 мільйонів доларів, що уже стає звичним для цієї моделі. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Авто відзначилося успіхами в перегонах Фото: RM Sotheby's

Цей суперкар McLaren F1 — одне з 28 авто в гоночному виконанні GTR та одне з 10 купе із подовженим кузовом Longtail. Автомобіль важить лише 915 кг і оснащений 6,0-літровим 600-сильним V12 від BMW, який дозволяє розганятися до сотні за 3,5 с і розвивати 335 км/год.

McLaren F1 GTR адаптували до звичайних доріг Фото: RM Sotheby's

McLaren F1 GTR виступав у перегонах FIA GT із 1997 по 1999 рік та добився успіхів. Зокрема, в 1997 році він переміг на британському автодромі Сільверстоун і добув очки у низці інших змагань.

Після завершення гоночної кар'єри авто продали в приватну колекцію і воно кілька разів переходило з рук у руки. Один із власників відрестарував його та адаптував до доріг загального користування.

Суперкар оснащений 600-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Крім того, суперкар McLaren F1 GTR неодноразово брав участь в автофестивалях та перегонах ретроавто. Нещодавно він пройшов розширене техобслуговування, яке обійшлося в 72 500 доларів.

