4 с до сотни и запас хода 500 км: в Европе появится доступный электрокроссовер BYD (фото)

Новый BYD Atto 3 Evo вскоре начнут продавать в Европе. Электрокроссовер стал значительно мощнее и получил дополнительный багажник и большую батарею.

Электромобиль BYD Atto 3 (в Китае он известен как Yuan Plus) прошел модернизацию и вскоре выйдет на европейский рынок. Подробности обновленного авто раскрыли на сайте CarNewsChina.

Топовая версия стартует до сотни за 3,9 с Фото: BYD Auto

Новый BYD Atto 3 Evo почти не изменился внешне — разве что зарядный порт перенесли на заднее правое крыло. Салон также остается знакомым — с небольшим цифровым щитком приборов и крупным 15,6-дюймовым тачскрином.

Основное внимание уделили силовым установкам BYD Atto 3. Базовая модель теперь не переднеприводная, а заднеприводная. К тому же, ее мощность выросла до 308 л.с., что позволяет разгоняться до сотни за 5,5 с. Новый топовый вариант имеет полноприводную установку на 443 л. с. и стартует до 100 км/ч за 3,9 с.

Салон электрокара не претерпел изменений Фото: BYD Auto

Электрокроссовер BYD Atto 3 Evo получил и большую батарею емкостью 74,9 кВтч: запас хода вырос до 510 км с задним приводом и 470 км — с полным (по циклу WLTP). К тому же, он теперь поддерживает быструю (220 кВт) зарядку — за 25 минут на 80%.

Спереди появился дополнительный багажник Фото: BYD Auto

Изменение компоновки позволило добавить 101-литровый багажник спереди. Объем заднего багажника вырос до 490 л благодаря более компактной конструкции подвески.

