4 с до сотні та запас ходу 500 км: в Європі з'явиться доступний електрокросовер BYD (фото)
Новий BYD Atto 3 Evo невдовзі почнуть продавати в Європі. Електрокросовер став значно потужнішим та отримав додатковий багажник і більшу батарею.
Електромобіль BYD Atto 3 (у Китаї він відомий як Yuan Plus) пройшов модернізацію та невдовзі вийде на європейський ринок. Подробиці оновленого авто розкрили на сайті CarNewsChina.
Новий BYD Atto 3 Evo майже не змінився зовні — хіба зарядний порт перенесли на заднє праве крило. Салон також залишається знайомим — із невеликим цифровим щитком приладів та крупним 15,6-дюймовим тачскріном.Важливо
Основну увагу приділили силовим установкам BYD Atto 3. Базова модель тепер не передньопривідна, а задньопривідна. До того ж, її потужність зросла до 308 к. с., що дозволяє розганятися до сотні за 5,5 с. Новий топовий варіант має повнопривідну установку на 443 к. с. і стартує до 100 км/год за 3,9 с.
Електрокросовер BYD Atto 3 Evo отримав і більшу батарею ємністю 74,9 кВтгод: запас ходу зріс до 510 км із заднім приводом та 470 км — із повним (за циклом WLTP). До того ж, він тепер підтримує швидку (220 кВт) зарядку — за 25 хвилин на 80%.
Зміна компонування дозволила додати 101-літровий багажник спереду. Об'єм заднього багажника зріс до 490 л завдяки компактнішій конструкції підвіски.
Між іншим, нещодавно розсекретили найбільший електрокросовер BYD.
