Бросили на 48 лет: в старом сарае обнаружили первое в мире авто с турбонаддувом (видео)

В США нашли заброшенное купе Oldsmobile Jetfire 1963 года. Невзрачное ржавое авто является настоящим раритетом, ведь это первая в мире модель с турбомотором.

Заброшенный Oldsmobile Jetfire обнаружили в сарае в штате Западная Вирджиния, где он простоял почти полвека. О ценной находке рассказали в видео на Youtube-канале 289 Film Co.

Благодаря талонам техосмотра на лобовом стекле удалось установить, что это купе Oldsmobile Jetfire не выезжало на дороги с 1978 года. После 48 лет простоя в гараже оно сильно заржавело. Салон сохранился лучше, однако отделка местами повреждена отделка. Впрочем, авто аутентичное и полностью комплектное.

Авто заржавело и нуждается в реставрации Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile Jetfire забрали на реставрацию, ведь это редкая и знаковая модель. Он первым в мире получил двигатель с турбонаддувом — эту технологию позаимствовали из авиации.

Салон довольно неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Oldsmobile Jetfire установили компактный 3,5-литровый V8 с турбиной. Он развивал 215 л. с. и 407 Н∙м и позволял разгоняться до 100 км/ч за 9,2 с и достигать 176 км/ч.

Под капотом установлен первый в мире турбомотор Фото: скриншот / YouTube

Всего выпустили 9000 купе Oldsmobile Jetfire, однако до наших дней сохранилось лишь 200 таких авто в оригинальном состоянии. Дело в том, что карбюраторный турбомотор оказался ненадежным, поэтому турбину часто снимали или же вообще устанавливали на Jetfire другие двигатели.

