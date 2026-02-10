Выпускали в 70-х с рулем справа: каким был первый электромобиль Jeep (фото)

Новые Jeep Avenger и Wagoneer S не являются первыми электрическими моделями бренда. Американская компания выпускала электромобили еще в 70-х годах.

Первый электромобиль Jeep дебютировал в 1974 году, когда подобные модели существовали преимущественно в статусе прототипов. О необычном авто рассказали на сайте Autoevolution.

Электрическую версию получил нестандартный внедорожник Jeep DJ. Его выпускали с 1955 года и он имел необычную конструкцию, поскольку был создан специально для почтовых служб.

Электромобиль создали для почты Фото: Jeep

В частности, руль Jeep DJ установили справа, хотя он не был представлен в Великобритании. Двери авто сделали сдвижными. Такое решение облегчало работу почтальонов, ведь им не приходилось обходить авто, чтобы дойти до почтового ящика. Кстати, руль справа имел и почтовый "Запорожец".

В разные годы Jeep DJ комплектовали рядом бензиновых и дизельных двигателей, а во времена топливного кризиса 70-х решили создать электрическую версию DJ-5E Electruck. Внедорожник получил 30-сильный электромотор на задней оси и свинцовые аккумуляторы под капотом общей емкостью 17,8 кВт∙ч.

Выпустили 357 Jeep DJ-5E Electruck Фото: Jeep

Электромобиль Jeep DJ-5E Electruck мог развить 64 км/ч. На крейсерской скорости 53 км/ч он был способен преодолеть 47 км и оставалось еще 20% заряда батарей, то есть запас хода достигал примерно 60 км. Зарядка занимала 10 часов.

Электрокары Jeep DJ-5E Electruck оказались дешевле в эксплуатации, чем бензиновые внедорожники. Проект даже заинтересовал специалистов NASA.

Электрокар оснастили 30-сильным мотором Фото: Jeep

Впрочем, компоненты электрической установки оказались ненадежными, а их замена — дорогостоящей. К тому же, из-за малого запаса хода электромобили Jeep могли использовать только в городах. Всего выпустили 357 Jeep DJ-5E Electruck — 352 для почты США и 5 — для канадской. Их эксплуатацию прекратили к 1983 году.

