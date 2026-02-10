Випускали в 70-х із кермом праворуч: яким був перший електромобіль Jeep (фото)
Нові Jeep Avenger і Wagoneer S не є першими електричними моделями бренду. Американська компанія випускала електромобілі ще в 70-х роках.
Перший електромобіль Jeep дебютував у 1974 році, коли подібні моделі існували переважно в статусі прототипів. Про незвичне авто розповіли на сайті Autoevolution.
Електричну версію отримав нестандартний позашляховик Jeep DJ. Його випускали з 1955 року і він мав незвичну конструкцію, оскільки був створений спеціально для поштових служб.
Зокрема, кермо Jeep DJ встановили праворуч, хоча він не був представлений у Великій Британії. Двері авто зробили зсувними. Таке рішення полегшувало роботу листонош, адже їм не доводилося обходити авто, щоб дійти до поштової скриньки. До речі, кермо праворуч мав і поштовий "Запорожець".
У різні роки Jeep DJ комплектували низкою бензинових та дизельних двигунів, а у часи паливної кризи 70-х вирішили створити електричну версію DJ-5E Electruck. Позашляховик отримав 30-сильний електромотор на задній вісі та свинцеві акумулятори під капотом загальною ємністю 17,8 кВт∙год.
Електромобіль Jeep DJ-5E Electruck міг розвинути 64 км/год. На крейсерській швидкості 53 км/год він був здатен подолати 47 км і залишалося ще 20% заряду батарей, тобто запас ходу сягав приблизно 60 км. Зарядка займала 10 годин.
Електрокари Jeep DJ-5E Electruck виявилися дешевшими в експлуатації, аніж бензинові позашляховики. Проєкт навіть зацікавив спеціалістів NASA.
Утім, компоненти електричної установки виявилися ненадійними, а їх заміна — дорогою. До того ж, через малий запас ходу електромобілі Jeep могли використовувати тільки у містах. Усього випустили 357 Jeep DJ-5E Electruck — 352 для пошти США та 5 — для канадської. Їх експлуатацію припинили до 1983 року.
