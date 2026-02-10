Підтримайте нас RU
Випускали в 70-х із кермом праворуч: яким був перший електромобіль Jeep (фото)

Jeep DJ-5E
Jeep DJ-5E — перший серійний електрокар марки | Фото: Jeep

Нові Jeep Avenger і Wagoneer S не є першими електричними моделями бренду. Американська компанія випускала електромобілі ще в 70-х роках.

Перший електромобіль Jeep дебютував у 1974 році, коли подібні моделі існували переважно в статусі прототипів. Про незвичне авто розповіли на сайті Autoevolution.

Електричну версію отримав нестандартний позашляховик Jeep DJ. Його випускали з 1955 року і він мав незвичну конструкцію, оскільки був створений спеціально для поштових служб.

електромобіль Джип
Електромобіль створили для пошти
Фото: Jeep

Зокрема, кермо Jeep DJ встановили праворуч, хоча він не був представлений у Великій Британії. Двері авто зробили зсувними. Таке рішення полегшувало роботу листонош, адже їм не доводилося обходити авто, щоб дійти до поштової скриньки. До речі, кермо праворуч мав і поштовий "Запорожець".

У різні роки Jeep DJ комплектували низкою бензинових та дизельних двигунів, а у часи паливної кризи 70-х вирішили створити електричну версію DJ-5E Electruck. Позашляховик отримав 30-сильний електромотор на задній вісі та свинцеві акумулятори під капотом загальною ємністю 17,8 кВт∙год.

електромобілі Jeep
Випустили 357 Jeep DJ-5E Electruck
Фото: Jeep

Електромобіль Jeep DJ-5E Electruck міг розвинути 64 км/год. На крейсерській швидкості 53 км/год він був здатен подолати 47 км і залишалося ще 20% заряду батарей, тобто запас ходу сягав приблизно 60 км. Зарядка займала 10 годин.

Електрокари Jeep DJ-5E Electruck виявилися дешевшими в експлуатації, аніж бензинові позашляховики. Проєкт навіть зацікавив спеціалістів NASA.

електромотор Jeep
Електрокар оснастили 30-сильним мотором
Фото: Jeep

Утім, компоненти електричної установки виявилися ненадійними, а їх заміна — дорогою. До того ж, через малий запас ходу електромобілі Jeep могли використовувати тільки у містах. Усього випустили 357 Jeep DJ-5E Electruck — 352 для пошти США та 5 — для канадської. Їх експлуатацію припинили до 1983 року.

