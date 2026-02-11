Покинули на 48 років: у старому сараї виявили перше у світі авто з турбонаддувом (відео)

У США знайшли занедбане купе Oldsmobile Jetfire 1963 року. Непоказне іржаве авто є справжнім раритетом, адже це перша у світі модель із турбомотором.

Покинутий Oldsmobile Jetfire виявили у сараї в штаті Західна Вірджинія, де він простояв майже пів сторіччя. Про цінну знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі 289 Film Co.

Важливо

Кладовище раритетів: у США серед лісу виявили звалище зі старовинними авто (відео)

Завдяки талонам техогляду на лобовому склі вдалося встановили, що це купе Oldsmobile Jetfire не виїжджало на дороги із 1978 року. Після 48 років простою в гаражі воно сильно заіржавіло. Салон зберігся краще, проте оздоблення місцями пошкоджене оздоблення. Утім, авто автентичне і повністю комплектне.

Авто заіржавіло та потребує реставрації Фото: скриншот / YouTube

Oldsmobile Jetfire забрали на реставрацію, адже це рідкісна і знакова модель. Він першим у світі отримав двигун із турбонаддувом — цю технологію запозичили з авіації.

Відео дня

Салон досить непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Oldsmobile Jetfire встановили компактний 3,5-літровий V8 із турбіною. Він розвивав 215 к. с. і 407 Н∙м та дозволяв розганятися до 100 км/год за 9,2 с і сягати 176 км/год.

Під капотом встановлено перший у світі турбомотор Фото: скриншот / YouTube

Усього випустили 9000 купе Oldsmobile Jetfire, проте до наших днів збереглося лише 200 таких авто в оригінальному стані. Річ у тім, що карбюраторний турбомотор виявився ненадійним, тому турбіну часто знімали або ж взагалі встановлювали на Jetfire інші двигуни.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні виставили на продаж рідкісний розкішний автобус ЗІЛ "Юність" за $150 000 з V8 і автоматом.

Також ми писали про найперший серійний електромобіль Jeep 70-х років.