Покинули на 48 років: у старому сараї виявили перше у світі авто з турбонаддувом (відео)
У США знайшли занедбане купе Oldsmobile Jetfire 1963 року. Непоказне іржаве авто є справжнім раритетом, адже це перша у світі модель із турбомотором.
Покинутий Oldsmobile Jetfire виявили у сараї в штаті Західна Вірджинія, де він простояв майже пів сторіччя. Про цінну знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі 289 Film Co.Важливо
Завдяки талонам техогляду на лобовому склі вдалося встановили, що це купе Oldsmobile Jetfire не виїжджало на дороги із 1978 року. Після 48 років простою в гаражі воно сильно заіржавіло. Салон зберігся краще, проте оздоблення місцями пошкоджене оздоблення. Утім, авто автентичне і повністю комплектне.
Oldsmobile Jetfire забрали на реставрацію, адже це рідкісна і знакова модель. Він першим у світі отримав двигун із турбонаддувом — цю технологію запозичили з авіації.
Під капотом Oldsmobile Jetfire встановили компактний 3,5-літровий V8 із турбіною. Він розвивав 215 к. с. і 407 Н∙м та дозволяв розганятися до 100 км/год за 9,2 с і сягати 176 км/год.
Усього випустили 9000 купе Oldsmobile Jetfire, проте до наших днів збереглося лише 200 таких авто в оригінальному стані. Річ у тім, що карбюраторний турбомотор виявився ненадійним, тому турбіну часто знімали або ж взагалі встановлювали на Jetfire інші двигуни.
