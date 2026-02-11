Результат удивил: пикап Hummer сравнили с суперкарами в гонках по прямой (видео)

Неожиданностью завершились соревнования по драгрейсингу с участием электрического Hummer и экзотических суперкаров. Тяжелый пикап оказался быстрее.

Электропикап Hummer победил в спринтерских заездах против дорогих суперкаров. Видео соревнований опубликовали на Youtube-канале GMC.

Для заезда отобрали мощные спортивные автомобили. Среди них суперкары Ford GT на 660 сил, Ferrari F8 на 720 сил и 725-сильный Aston martin DBS Superleggera. Кроме того, в драгрейсинге приняли участие 707-сильный Dodge Challenger SRT Hellcat и электромобиль Porsche Taycan Turbo S мощностью 750 сил.

В заезде приняли участие шесть авто Фото: скриншот / YouTube

Против них выставили пикап GMC Hummer EV с топовой 1160-сильной установкой. Он самый мощный, однако и весит более 4 тонн.

Мощные автомобили соревновались, кто быстрее разгонится до 60 миль в час (96,5 км/ч). Электромобиль Hummer оказался самым быстрым — его спринт занял всего 2,8 секунды.

Электрический Hummer оказался быстрее спортивных авто Фото: скриншот / YouTube

Пикап победил в нескольких заездах с немалым отрывом, несмотря на то, что в его салоне было четверо взрослых, а в кузове установили операторское снаряжение. К тому же, электрический Hummer оказался одним из самых дешевых в этой группе — стоит 106 000 долларов.

