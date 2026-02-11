Результат здивував: пікап Hummer порівняли із суперкарами в перегонах по прямій (відео)

Несподіванкою завершилися змагання з драгрейсингу за участі електричного Hummer та екзотичних суперкарів. Важкий пікап виявився швидшим.

Електропікап Hummer переміг у спринтерських заїздах проти дорогих суперкарів. Відео змагань опублікували на Youtube-каналі GMC.

Для заїзду відібрали потужні спортивні автомобілі. Серед них суперкари Ford GT на 660 сил, Ferrari F8 на 720 сил та 725-сильний Aston martin DBS Superleggera. Крім того, у драгрейсингу взяли участь 707-сильний Dodge Challenger SRT Hellcat та електромобіль Porsche Taycan Turbo S потужністю 750 сил.

У заїзді взяли участь шість авто Фото: скриншот / YouTube

Проти них виставили пікап GMC Hummer EV із топовою 1160-сильною установкою. Він найпотужніший, проте і важить понад 4 тонни.

Потужні автомобілі змагалися, хто швидше розженеться до 60 миль на годину (96,5 км/год). Електромобіль Hummer виявився найшвидшим — його спринт зайняв усього 2,8 секунди.

Електричний Hummer виявився швидшим за спортивні авто Фото: скриншот / YouTube

Пікап переміг у кількох заїздах із чималим відривом, попри те, що в його салоні було четверо дорослих, а у кузові встановили операторське спорядження. До того ж, електричний Hummer виявився одним із найдешевших у цій групі — коштує 106 000 доларів.

