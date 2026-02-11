Нову креативну рекламу Toyota заборонили з несподіваної причини (відео)

Нова реклама Toyota Hilux 2026 потрапила під заборону в Австралії. Медіаексперти вважають, що вона порушує стандарти.

Рекламу нового пікапа Toyota Hilux припинили демонструвати в Австралії та закликають японського автовиробника змінити ролик. Про це повідомляє сайт Drive.com.au.

У короткому рекламному відео The Pied Piper ("Щуролов") собаки заскакують у кузов Toyota Hilux просто на ходу, причому більшість із них пересідає з конкуруючих пікапів Ford Ranger, Mazda BT-50 та Mitsubishi L200, які застрягли чи зламалися. У кінці відео пікап Toyota Hilux зібрав два десятки собак.

Примітно, що увагу австралійського регуляторного органу привернула не антиреклама конкурентів, а нібито небезпечне поводження з тваринами. Мовляв, не можна перевозити собак у відкритому кузові, та й заскакувати в автомобіль на ходу вони не повинні.

Автовиробника звинувачують у пропаганді небезпечного поводження з тваринами Фото: Скріншот

У Toyota заявили, що на зйомках відео використовували спеціально тренованих собак і перевозили їх із дотриманням усіх норм безпеки, тому жодна тварина не постраждала. До того ж, частина ролику — комп'ютерна графіка. Утім, ці аргументи автовиробника не дозволили залишити рекламу без змін.

