Новую креативную рекламу Toyota запретили по неожиданной причине (видео)

Новая реклама Toyota Hilux 2026 попала под запрет в Австралии. Медиаэксперты считают, что она нарушает стандарты.

Рекламу нового пикапа Toyota Hilux прекратили демонстрировать в Австралии и призывают японского автопроизводителя изменить ролик. Об этом сообщает сайт Drive.com.au.

В коротком рекламном видео The Pied Piper ("Крысолов") собаки заскакивают в кузов Toyota Hilux прямо на ходу, причем большинство из них пересаживаются с конкурирующих пикапов Ford Ranger, Mazda BT-50 и Mitsubishi L200, которые застряли или сломались. В конце видео пикап Toyota Hilux собрал два десятка собак.

Примечательно, что внимание австралийского регуляторного органа привлекла не антиреклама конкурентов, а якобы опасное обращение с животными. Мол, нельзя перевозить собак в открытом кузове, да и заскакивать в автомобиль на ходу они не должны.

Автопроизводителя обвиняют в пропаганде опасного обращения с животными Фото: Скриншот

В Toyota заявили, что на съемках видео использовали специально тренированных собак и перевозили их с соблюдением всех норм безопасности, поэтому ни одно животное не пострадало. К тому же, часть ролика — компьютерная графика. Впрочем, эти аргументы автопроизводителя не позволили оставить рекламу без изменений.

