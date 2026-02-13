В Канаде создали мощные электромобили с запасом хода до 1500 км (фото)

Канадский стартап Porject Arrow представил две электрические модели. Заряженный хэтчбек и минивэн имеют мощные силовые установки и немалый запас хода.

Новые электрокары Project Arrow Vector и Borealis дебютировали на автошоу CIAS в Торонто. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

Project Arrow Vector получил обвес и антикрыло

Электромобили Project Arrow — проект канадской Ассоциации производителей автозапчастей. Они имеют 97% локализации, а значительную часть их компонентов напечатали на 3D-принтере.

Проект "Стрела Бореалис

Электрокар Project Arrow Vector — заряженный хэтчбек в молодежном стиле, который может выйти на рынок к 2030 году. Он получил обвес и антикрыло на крыше, а его крылья расширены. В конструкции использовали алюминиевые сплавы и композитные материалы.

Важно

Экстрим-тест электромобиля Skoda Enyaq: испытание морозами и блэкаутами

Новый Project Arrow Vector оснащен 650-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч менее, чем за 3,5 с. С батареей на 82,5 кВтч запас хода составляет 550 км.

Відео дня

В салоне Project Arrow Borealis установили поворотные кресла и раскладной стол

Электромобиль Project Arrow Borealis — обтекаемый однообъемный минивэн с поворотными сиденьями, раскладным столом в салоне и автопилотом. Скорее всего, он получит силовую установку от Vector, однако будет иметь более крупную батарею, которая обеспечит запас хода до 1500 км.

Ранее Фокус рассказывал о новом флагманском электрокроссовере Subaru.

Также мы писали о люксовом электрокаре Maybach за 10 миллионов в Ровно.