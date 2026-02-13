У Канаді створили потужні електромобілі з запасом ходу до 1500 км (фото)

Канадський стартап Porject Arrow презентував дві електричні моделі. Заряджений хетчбек та мінівен мають потужні силові установки та чималий запас ходу.

Нові електрокари Project Arrow Vector і Borealis дебютували на автошоу CIAS у Торонто. Про це повідомляє сайт Inside EVs.

Project Arrow Vector отримав обвіс і антикрило

Електромобілі Project Arrow — проєкт канадської Асоціації виробників автозапчастин. Вони мають 97% локалізації, а значну частину їх компонентів надрукували на 3D-принтері.

Project Arrow Borealis

Електрокар Project Arrow Vector — заряджений хетчбек у молодіжному стилі, який може вийти на ринок до 2030 року. Він отримав обвіс та антикрило на даху, а його крила розширені. У конструкції використали алюмінієві сплави та композитні матеріали.

Новий Project Arrow Vector оснащений 650-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 3,5 с. Із батареєю на 82,5 кВтгод запас ходу становить 550 км.

У салоні Project Arrow Borealis встановили поворотні крісла та розкладний стіл

Електромобіль Project Arrow Borealis — обтічний однооб'ємний мінівен з поворотними сидіннями, розкладним столом у салоні та автопілотом. Скоріше за все, він отримає силову установку від Vector, проте матиме більшу батарею, яка забезпечить запас ходу до 1500 км.

