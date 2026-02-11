Три ряди крісел і запас ходу понад 500 км: яким буде флагманський електрокар Subaru (фото)

Модельний ряд Subaru невдовзі поповнить великий сімейний електрокросовер. Він буде просторим та матиме запас ходу понад 500 км.

Флагманський електромобіль Subaru презентують цьогоріч. Цю інформацію підтвердив виданню Automotive News керівник північноамериканського відділення Subaru Джефф Волтерс .

Новий електрокросовер Subaru кине виклик Hyundai Inoniq 9 та Kia EV9. Він буде братом-близнюком нового електричного Toyota Highlander 2027, якого якраз презентували.

Електрокар створять на базі нового Toyota Highlander 2027 Фото: Toyota

У цьому немає нічого дивного, адже два японських автовиробники активно співпрацюють. Електромобіль Subaru Solterra — копія Toyota bZ, а Subaru Trailseeker/e-Outback — клон Toyota bZ Woodland.

Сімейний електромобіль Subaru відрізнятиметься від побратима Toyota хіба дизайном передньої частини. Кросовер сягатиме понад 5 м завдовжки та матиме три ряди сидінь і великий багажник.

Силові установки також запозичать в Toyota Highlander. Це значить, що електрокар Subaru випускатимуть у версіях потужністю 221 та 338 сил із батареями ємністю 77 та 98,5 кВт∙год. Запас ходу кросовера складе приблизно від 430 до 515 км.

