На європейський ринок вийде перший електричний Subaru Outback: подробиці та фото

Європейську лінійку Subaru поповнить новий e-Outback. Електричний кросовер зможе стартувати до сотні за 4,4 с, а його запас ходу перевищить 450 км.

Новий Subaru e-Outback вийде на європейський ринок навесні. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електрокросовер Subaru Outback немає нічого спільного із бензиновим тезкою. Це європейська версія Subaru Trailseeker, який, у свою чергу, є братом-близнюком Toyota bZ4X Touring. Він стане першою із чотирьох електричних моделей бренду для Європи.

Електрокар має високий кліренс у 210 мм Фото: Subaru

Електромобіль Subaru e-Outback — 4,8-метровий сімейний кросовер із рубаним дизайном. У нього є захисний обвіс, а кліренс становить 210 мм.

Кросовер Subaru e-Outback має просторий салон та великий 600-літровий багажник. Електрокар вирізняється нетиповим компонуванням водійського місця з приплюснутим кермом і розташованою високо панеллю приладів.

Новий Subaru e-Outback дебютує в повнопривідному 380-сильному виконанні та зможе розганятися до 100 км/год за 4,4 с і буксирувати 1,5-тонний причіп. Із батареєю ємністю 74,7 кВт∙год запас ходу перевищить 450 км.

Електрокросовер отримав приплюснуте кермо, а його щиток приладів розташували високо Фото: Subaru

Примітно, що бензиновий Subaru Outback залишається у лінійці. Нове його покоління цьогоріч з'явиться на українському ринку — цю інформацію підтвердив Фокусу представник імпортера Subaru.

