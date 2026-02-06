На европейский рынок выйдет первый электрический Subaru Outback: подробности и фото

Европейскую линейку Subaru пополнит новый e-Outback. Электрический кроссовер сможет стартовать до сотни за 4,4 с, а его запас хода превысит 450 км.

Новый Subaru e-Outback выйдет на европейский рынок весной. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электрокроссовер Subaru Outback не имеет ничего общего с бензиновым тезкой. Это европейская версия Subaru Trailseeker, который, в свою очередь, является братом-близнецом Toyota bZ4X Touring. Он станет первой из четырех электрических моделей бренда для Европы.

Электрокар имеет высокий клиренс в 210 мм Фото: Subaru

Электромобиль Subaru e-Outback — 4,8-метровый семейный кроссовер с рубленым дизайном. У него есть защитный обвес, а клиренс составляет 210 мм.

Кроссовер Subaru e-Outback имеет просторный салон и большой 600-литровый багажник. Электрокар отличается нетипичной компоновкой водительского места с приплюснутым рулем и расположенной высоко панелью приборов.

Новый Subaru e-Outback дебютирует в полноприводном 380-сильном исполнении и сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с и буксировать 1,5-тонный прицеп. С батареей емкостью 74,7 кВт∙ч запас хода превысит 450 км.

Электрокроссовер получил приплюснутый руль, а его щиток приборов расположили высоко Фото: Subaru

Примечательно, что бензиновый Subaru Outback остается в линейке. Новое его поколение в этом году появится на украинском рынке — эту информацию подтвердил Фокусу представитель импортера Subaru.

Также мы рассказывали, что в Украине обнаружили универсал Subaru Outback 2008 года в заводской упаковке.