Три ряда кресел и запас хода более 500 км: каким будет флагманский электрокар Subaru (фото)

Модельный ряд Subaru вскоре пополнит большой семейный электрокроссовер. Он будет просторным и будет иметь запас хода более 500 км.

Флагманский электромобиль Subaru презентуют в этом году. Эту информацию подтвердил изданию Automotive News руководитель североамериканского отделения Subaru Джефф Уолтерс.

Новый электрокроссовер Subaru бросит вызов Hyundai Inoniq 9 и Kia EV9. Он будет братом-близнецом нового электрического Toyota Highlander 2027, который как раз презентовали.

Электрокар создадут на базе нового Toyota Highlander 2027 года Фото: Toyota

В этом нет ничего удивительного, ведь два японских автопроизводителя активно сотрудничают. Электромобиль Subaru Solterra — копия Toyota bZ, а Subaru Trailseeker/e-Outback — клон Toyota bZ Woodland.

Семейный электромобиль Subaru будет отличаться от собрата Toyota разве что дизайном передней части. Кроссовер будет достигать более 5 м в длину и иметь три ряда сидений и большой багажник.

Силовые установки также позаимствуют у Toyota Highlander. Это значит, что электрокар Subaru будут выпускать в версиях мощностью 221 и 338 сил с батареями емкостью 77 и 98,5 кВт∙ч. Запас хода кроссовера составит примерно от 430 до 515 км.

Между прочим, недавно дебютировал флагманский 300-сильный кроссовер Suzuki на базе Toyota RAV4.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили 18-летний Subaru в заводской упаковке.